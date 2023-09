Civilnodružbene organizacije zbrale podpise za vložitev novele o varstvu okolja

Ljubljana, 18. septembra - Inštitut 8. marec, društvo Eko Anhovo in Dolina Soče ter Civilna iniciativa Danes so zbrali potrebnih 5000 overjenih podpisov za vložitev predloga novele zakona o varstvu okolja v DZ, s katero želijo med drugim izenačil standarde izpustov pri sežigu in sosežigu odpadkov.