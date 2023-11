V sklepnem delu seje DZ tudi o spremembah zakona o varstvu okolja

Ljubljana, 28. novembra - Državni zbor bo danes sklenil redno novembrsko sejo. Poslanci bodo med drugim obravnavali predlog novele zakona o varstvu okolja, ki so ga v DZ konec septembra vložile nevladne organizacije in predvideva izenačitev standardov za sosežigalnice in sežigalnice ter predlog deklaracije o trenutnih razmerah na območju Palestine in Izraela.