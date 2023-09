V Kanalu občinski svet za predlog sprememb zakona o varstvu okolja

Kanal, 6. septembra - Na torkovi izredni seji občinskega sveta Občine Kanal ob Soči so navzoči svetniki brez glasu proti podprli predlog novele zakona o varstvu okolja, ki predvideva izenačitev obratovalnih pogojev za sežigalnice in sosežigalnice. Sprejeli so še sklep, da se na občini oblikuje delovno telo, ki bo pripravilo predloge izboljšav za novelo zakona.