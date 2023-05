Civilnodružbene organizacije s kampanjo za čistejši zrak v Anhovem

Ljubljana, 26. maja - Nekatera društva, civilne iniciative in nevladne organizacije so danes začele kampanjo, v okviru katere opozarjajo na nujnost izboljšanja zraka v Anhovem in drugod ter zbirajo podpise podpore zakonskim spremembam, s katerimi bi med drugim izenačili standarde izpustov pri sežigu in sosežigu odpadkov.