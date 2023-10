Na odboru za delo ob obravnavi proračunov največ očitkov zaradi zamrznitve socialnih transferjev

Ljubljana, 12. oktobra - Predloga proračunov za prihodnji dve leti so danes obravnavali tudi člani odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide. Največ kritik tako opozicijskih kot koalicijskih članov je letelo na predvideno neuskladitev socialnih transferjev v 2024. Kot so ocenili, bo ta ukrep še poslabšal pogoje ljudem na socialnem dnu.