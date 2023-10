Opozicija zaskrbljena glede načrtov financiranja službe kmetijskega svetovanja iz proračuna

Ljubljana, 11. oktobra - Člani odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz vrst opozicije so v današnji obravnavi predlogov državnih proračunov za prihodnji dve leti med drugim opozorili na financiranje javne službe kmetijskega svetovanja, ki jo izvaja KGZS. Obenem jih je zanimalo, zakaj so se zmanjšala sredstva na področju varstva rastlin in živali.