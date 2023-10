Ob obravnavi proračunov za prihodnji dve leti tudi vprašanja o varnosti v zaporih

Ljubljana, 11. oktobra - Člani odbora DZ za pravosodje so se danes seznanili s predlogom sprememb proračuna za leto 2024 in s predlogom proračuna za leto 2025 resornega ministrstva. V razpravi so se prisotni dotaknili tudi vprašanja zadnjih pobegov iz slovenskih zaporov ter pomanjkanja pravosodnih policistov, ki je za ministrstvo za pravosodje izjemno boleče.