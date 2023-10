Odbor DZ v razpravi o proračunu o gospodarski sliki

Ljubljana, 12. oktobra - Odbor DZ za gospodarstvo se je danes seznanil s predlogom proračunov za leti 2024 in 2025 v delu, ki se nanaša na resor gospodarstva, turizma in športa ter resor kohezije in regionalnega razvoja. Člani so se v razpravi opozarjali na širši položaj gospodarstva in nujnost podpore tudi v času obnove po ujmi.