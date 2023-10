Odbor za infrastrukturo z vrsto pripomb na predlog proračunov

Ljubljana, 10. oktobra - Člani odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor so v današnji obravnavi nanizali vrsto pripomb na predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti. Imajo jih predvsem v opoziciji, kjer vladi med drugim očitajo nesmiselno varčevanje na račun naložb in počasno sanacijo po poplavah. Koalicija meni, da je predlog glede na zahtevne razmere dober.