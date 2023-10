Opozicija kritična do nižanja proračuna za Slovence v zamejstvu in svetu

Ljubljana, 10. oktobra - Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu se je danes seznanila s predlogom spremembe proračuna za prihodnje leto in predlogom proračuna za leto 2025 s svojega delovnega področja. So pa opozicijski poslanci ob predvidenem štiriodstotnem zmanjšanju proračuna za leto 2024 opozorili, da je to na tej postavki neprimerno in nepotrebno.

Državna sekretarka na vladnem uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar je uvodoma pojasnila, da se uradu v okviru rebalansa za 2024 in proračuna za leto 2025 namenja nekaj manj sredstev. Glede na predlog rebalansa bo urad prihodnje leto prejel 11.126.638 evrov, kar je okoli 450.000 evrov manj kot v potrjenem proračunu. Za leto 2025 pa se mu obeta 11.117.442 evrov proračunskih sredstev.

Humar je zagotovila, da bodo ohranili nivo financiranja na obeh večjih javnih razpisih, ki sta pomembna za večino dejavnosti Slovencev v zamejstvu in po svetu.

"Organizirali bomo tako, da vse tiste redne dejavnosti in projekti društev, organizacij, ustanov, Slovencev zunaj meja ne bodo okrnjeni oziroma da bodo lahko potekali v enakem obsegu in na enak način kot doslej," je poudarila.

Verjetno pa jim prihodnje leto med drugim ne bo uspelo izvesti določenih projektov v okviru obnove dotrajanih prostorov organizacij.

Poslanca SDS Danijel Krivec in Franci Kepa sta v razpravi opozorila, da se sredstev za Slovence v zamejstvu in tujini ne bi smelo zmanjševati, češ da je to iz simbolnega vidika neprimerno. "Režemo tam, kjer je čisto nepotrebno," je poudaril Krivec.

Predsednica komisije Suzana Lep Šimenko (SDS) pa je bila kritična predvsem do tega, da se niso vsi resorji držali predloga štiriodstotnega znižanja proračuna za prihodnje leto. Je pa pozdravila povezovanje in sredstva, ki se najdejo za rojake v tujini tudi v okviru drugih ministrstev, med njimi na ministrstvu za kmetijstvo.

Na drugi strani sta poslanki Svobode Katarina Štravs in Sara Žibret ocenili, da so proračunski predlogi smiselni. Žibret je ob tem poudarila, da so kljub predlaganem krčenju sredstev uradu za leto 2024 namenili rekordna sredstva in zato ne sprejema očitkov, da je vlada Roberta Goloba pozabila na Slovence zunaj meja.