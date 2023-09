Obrambno ministrstvo: Kadrovsko popolnjevanje vojske se postopoma izboljšuje

Ljubljana, 20. septembra - Ministrstvo za obrambo je ocenilo, da se kadrovsko popolnjevanje Slovenske vojske (SV) zaradi sprejetih ukrepov postopoma izboljšuje. Letos so tako na podlagi spremenjene zakonodaje v vojski zaposlili 17 pripadnikov s končano osnovnošolsko izobrazbo, skupaj pa so prejeli 43 takšnih vlog kandidatov, so sporočili z ministrstva.