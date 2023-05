Odbor DZ skozi predlog rebalansa obrambnega proračuna, ki je višji za 2,7 milijona evrov

Ljubljana, 11. maja - Odbor DZ za obrambo se je danes na zaprtem delu seje seznanil s poročilom o kibernetski varnosti, v nadaljevanju pa so se člani seznanili s predlogom rebalansa proračuna za leto 2023. Ta je po predlogu za 2,7 milijona evrov višji. Pristojni pa so podali tudi pojasnila o stanju investicij v brezpilotne letalnike in sisteme protizračne obrambe.