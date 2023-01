Vojaški rezervisti uspešno opravili vajo zahtevnega bojevanja v urbanem okolju

Hrpelje-Kozina, 27. januarja - Pogodbeni rezervisti 1. brigade Slovenske vojske (SV) so pri lovskem domu Žabnik v Obrovu končali prvo letošnje obvezno usposabljanje. Ob podpori brezpilotnega letala so urili napad na objekt in zajetje ujetnikov. Šlo je za kompleksno operacijo bojevanja v urbanem okolju, ki zahteva visoko raven znanja, je ocenil podpolkovnik Dragan Marič.