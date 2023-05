Pirc Musar ob dnevu SV pozdravila približevanje vojske javnosti

Ljubljana, 13. maja - Predsednica republike Nataša Pirc Musar je pozdravila odločitev obrambnega ministrstva in Slovenske vojske (SV), da letošnjo slovesnost ob dnevu SV obeležita na drugačen način in njeno delo približata javnosti. "Zelo se mi zdi pomembno, da se ponovno začnejo tkati močnejše vezi, razumevanje in naklonjenost med vojsko in družbo," je poudarila.