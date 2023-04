Ministrstvo: Visoka podpora vojski je plod dobrega dela in vlaganj v obrambni resor

Ljubljana, 14. aprila - Na ministrstvu za obrambo so prepričani, da sta visoka podpora vojski in civilni zaščiti plod dobrega dela v minulih mesecih in vlaganj v obrambni resor. Zadnja raziskava družbe Valicon kaže, da vojska, civilna zaščita in poklic vojaka uživajo visoko zaupanje, poklic, ki mu Slovenci najbolj zaupajo, pa je gasilec, so objavili na spletni strani.