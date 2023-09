Zlata priznanja letos 10 inovacijam

Brdo pri Kranju, 19. septembra - Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je danes v okviru Dneva inovativnosti na Brdu pri Kranju 21. podelila nacionalna priznanja najbolj inovativnim podjetjem in inovatorjem. Podelili so 10 zlatih, 22 srebrnih in 11 bronastih priznanj, dve posebni priznanji za inovacijski izziv ter priznanje za prebojno invencijo.