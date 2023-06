V Mariboru podelili letošnja priznanja najboljšim inovacijam v regiji

Maribor, 16. junija - Štajerska gospodarska zbornica (ŠGZ) je 21. podelila priznanja za najboljše inovacije Podravja. Z vsakoletnim izborom promovirajo inovacijsko kulturo ter spodbujajo podjetja in samostojne inovatorje. Zlata priznanja so letos pripadla Zavarovalnici Sava ter podjetjem SCArA-Tech, Tenzor, Impol R in R ter Ledinek Engineering.