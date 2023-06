Na gradu Rajhenburg podelili letošnja priznanja posavskim inovatorjem

Brestanica, 13. junija - Krška Posavska gospodarska zbornica je danes podelila priznanja za najboljše inovacije Posavja za leto 2023. Podelili so šest zlatih, devet srebrnih in tri bronasta priznanja. Med kandidate, ki se potegujejo za priznanja Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) na državni ravni, so se uvrstile družbe Gen energija, Q Techna in Mint sports.