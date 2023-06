Savinjsko-šaleškim inovatorjem letos tri zlata priznanja

Velenje, 29. junija - Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica je danes podelila priznanja najboljšim inovatorjem regije. Prejeli so tri zlate, osem srebrnih in eno bronasto priznanje ter posebno priznanje za prebojno invencijo. Vse tri z zlatim priznanjem nagrajene inovacije in prebojna invencija so se uvrstile v izbor za najvišja priznanja na nacionalni ravni.