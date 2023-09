Najboljše pomurske inovacije razvili v podjetjih Roto Eco, Lek Lendava in Reflex

Murska Sobota, 14. septembra - Pomurska gospodarska zbornica je na današnji 29. letni konferenci Pomurskega društva za kakovost podelila bronasta, srebrna in zlata priznanja za inovacije. Kandidatke za najvišja nacionalna priznanja Gospodarske zbornice Slovenije so inovacije podjetij Roto Eco, Lek Lendava in Reflex.