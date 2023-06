Na Otočcu podelili priznanja najboljšim inovacijam Dolenjske in Bele krajine

Otočec, 14. junija - Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine je v Hotelu Šport na Otočcu danes podelila nagrade najboljšim dolenjskim in belokranjskim inovatorjem.

Zbornična osemčlanska komisija je na podlagi zapisanega v prijavah in predstavitvah ocenila, da 12 inovacij zasluži zlato priznanje, 16 srebrno in dve inovaciji bronasto priznanje.