Slovenci v Italiji zbrali 170.000 evrov za pomoč prizadetim v poplavah

Ljubljana, 8. septembra - Predstavniki Slovencev v Italiji so danes na uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu ministru Mateju Arčonu simbolično predali ček za 170.000 evrov, zbranih v solidarnostni akciji za prizadete v poplavah v Sloveniji. Ob tem so zbrani poudarili povezanost med Slovenci v Italiji in matično domovino, ki se je pokazala v času stiske.