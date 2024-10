V Bazovici in Rižarni slovesnosti pred dnevom spomina na mrtve

Bazovica/Trst, 24. oktobra - Predsednik DS Marko Lotrič in ministrica za kulturo Asta Vrečko sta se danes v luči prihajajočega dneva spomina na mrtve poklonila padlim na bazoviški gmajni, pri Sv. Ani in v Rižarni. Lotrič, ki je v imenu Slovenije tudi položil vence, je poudaril, da smo danes znova priča nasilju, ki kaže, kako pomembno je, da ostanemo pozorni na nauk zgodovine.

V Bazovici sta zbrane nagovorila Lotrič in sežanski župan Andrej Sila. Lotrič je spomnil, da so pogumni pripadniki organizacije TIGR že v času, ko se drugod po Evropi še niso resno zavedali grožnje totalitarizma, dobro razumeli, kakšno nevarnost ta prinaša, je sporočil državni svet.

Postavili so se proti asimilaciji in nasilju fašizma, zato pa so bili tarča represije, je nadaljeval in poudaril, da so bazoviške žrtve postale simbol upora proti takratnemu zatiranju in nepopustljive želje po ohranitvi in preživetju slovenske manjšine.

Slovenska delegacija je spominsko pot nadaljevala pot proti Sv. Ani, kjer so postali ob spomeniku na Istrski ulici, pri obeležju bazoviškim junakom ter ob grobu Borisa Pahorja. Na dvorišču Rižarne sta nato najprej zadoneli slovenska in italijanska državna himna, poroča Primorski dnevnik.

Lotrič je v nagovoru v koncentracijskem taborišču Rižarna slednjega označil za pomemben kraj spomina in opomina na tragično poglavje zgodovine, ki je hkrati tudi simbol upanja in upora. "Kraji kakršna je Rižarna, opozarjajo, da mir, demokracija in sožitje niso samoumevni. Danes smo znova priča nasilju, ki kaže, kako krhek je mir, in kako pomembno je, da ostanemo pozorni na nauk zgodovine," je dodal.

Vrečko je medtem poudarila, da je bilo sporočilo vseh internirancev človeštvu, da morajo oni biti zadnji. "A danes živimo ponovno v času vojn. Imamo vojno v Evropi, v Ukrajini. In dogaja se genocid v Gazi," je dejala in dodala, da je treba narediti vse, kar je v naši moči, da prekinemo te morije, je sporočilo ministrstvo za kulturo.

Lotrič je v imenu Slovenije tudi položil vence na spominskih slovesnostih ob spomeniku bazoviškim junakom, na pokopališču v Bazovici in ob spominski plošči slovenskim žrtvam v koncentracijskem taborišču Rižarna.