Fajon se je srečala s predstavniki slovenske narodne skupnosti v Italiji

Ljubljana, 18. oktobra - Zunanja ministrica Tanja Fajon se je sestala s predstavniki slovenske narodne skupnosti v Italiji v okviru priprav na zasedanje slovensko-italijanskega koordinacijskega odbora ministrov, so danes sporočili z ministrstva za zunanje in evropske zadeve (MZEZ). Na srečanju so izpostavili vprašanje manjšinskega zastopstva na deželni in državni ravni.

"Slovenija pozorno spremlja vse teme in vprašanja, pomembne za obstoj in razvoj slovenske narodne skupnosti v Italiji, in jih redno izpostavlja v pogovorih z italijanskimi sogovorniki," je po srečanju sporočila Fajon.

Na sestanku so glede na navedbe MZEZ ocenili stanje uresničevanja pravic slovenske narodne skupnosti v Italiji. Izpostavili so vprašanje zastopstva predstavnikov narodne manjšine v italijanskih predstavniških telesih na deželni in državni ravni.

Marca se je sicer že zgodil pomemben korak na poti k temu cilju. Italijanski senatni odbor za ustavna vprašanja je namreč odobril amandma, ki določa, da bo morala prihodnja volilna zakonodaja spoštovati določbe, ki ščitijo jezikovne manjšine. Spoštovati bo morala določbo iz 26. člena zaščitnega zakona ter olajšati izvolitev poslanca in senatorja slovenske manjšine. Obstajajo tudi velike možnosti za zajamčen sedež slovenske manjšine v Furlaniji - Julijski krajini (FJK), je tedaj ocenil minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon.

Na današnjem srečanju v Ljubljani so govorili tudi o vprašanju šolstva. Pogovarjali so se o obojestranskem priznavanju diplom in poklicnih kvalifikacij za vstop na trg dela.

Na srečanju so sodelovali predstavniki slovenske narodne skupnosti v Italiji: senatorka Tatjana Rojc, predstavnika krovnih organizacij slovenske manjšine v Italiji, predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze Ksenija Dobrila in predsednik Sveta slovenskih organizacij Walter Bandelj, predsednik paritetnega odbora Marko Jarc, deželni svetnik Marko Pisani in državna sekretarka v uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar.

Zasedanje koordinacijskega odbora ministrov med Slovenijo in Italijo bo 28. oktobra na Brdu pri Kranju. Zadnje tovrstno zasedanje je bilo leta 2021.