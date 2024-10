Novak na posvetu z župani o pridobivanju sredstev iz sanacijskega programa po poplavah

Ljubljana, 22. oktobra - Minister za naravne vire in prostor Jože Novak si želi čim več projektov v okviru sanacije po lanskih avgustovskih poplavah izpeljali v letih 2025 in 2026, je povedal na današnjem tretjem posvetu z župani v poplavah prizadetih občin. Predstavniki ministrstva so občinam predstavili podrobnosti pridobivanja sredstev iz sanacijskega programa.