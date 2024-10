V Trstu prvi sejem čezmejnega založništva ob Sredozemlju

Trst, 19. oktobra - V Trstu do nedelje poteka tridnevni sejem čezmejnega založništva ob Sredozemlju, ki so ga poimenovali Besede med kraji. Rdeča nit novega mednarodnega knjižnega sejma je prevajanje. Besede med kraji je nastal kot del širšega projekta založbe Vita Activa Nuova, projektni partner pa je Založništvo tržaškega tiska (ZTT).

ZTT bo v sozvočju s tem glavni akter pri številnih srečanjih, na katerih bo orisana ravno raznolikost večjezičnega Trsta. V pogovoru z glavno urednico Martino Kafol so tako že v petek različne dejavnosti v smeri medkulturnega stikanja predstavili predsednica Zveze slovenskih kulturnih društev Živka Persič, predsednica Slovenskega kluba Poljanka Dolhar in kulturni delavec Martin Lissiach, so sporočili iz ZTT.

Danes bo o knjižnem prevajanju spregovoril pesnik, prevajalec in založnik Gašper Malej, v nedeljo pa bo o založniški dejavnosti na meji med dvema jezikoma spregovorila Liliana Venucci iz založbe EDIT iz Reke.

ZTT prireja tudi srečanje s pesnico, prevajalko in direktorico Združenja avtorjev Slovenije Barbaro Pogačnik, ki bo razmišljala o tem, kako na ustvarjalno dejavnost vpliva umetna inteligenca in kakšen pečat že v sedanjem času slednja pušča na področju uveljavljanja avtorskih pravic.

Osrednji dogodek sejma je Forum o prevajanju, ki se bo odvijal danes in v nedeljo zvečer. V prvem delu bo govora o knjižnem prevajanju skozi zgodovino, v drugem delu pa o novih izzivih, ki jih pri knjižnem prevajanju ponuja umetna inteligenca.

V nedeljo bosta gosta sejma Besede med kraji tudi Miran Košuta, ki se bo s tržaškim založnikom Valeriom Fiandro pogovarjal o ustvarjanju knjige v Trstu, ter ilustrator Štefan Turk, ki bo vodil umetniško delavnico za otroke.

Trst kot stičišče kultur in jezikov nas sam po sebi vedno znova postavlja pred izzive, ki so vezani na prehajanje med jeziki in kulturami ter v svoji multikulturnosti ponuja bogato in razvejano sliko našega prostora. Ravno prevajanje nam daje možnost, da spoznamo, kako so se različne književnosti v mestu oplajale med seboj in kako še naprej vplivajo druga na drugo, ko gre za bodoče ustvarjanje. Besede med kraji želi zato biti prostor, v katerem bo večjezičnost postala vsakdanja praksa pri izmenjavi informacij, so sejmu na pot še zapisali pri ZTT.

Sejem poteka v dvorani grške skupnosti Xenia ob grški pravoslavni cerkvi v Trstu.

Sejem Besede med kraji sta podprli dežela Furlanija-Julijska krajina in tržaška občina ter številne ustanove, med njimi Društvo založnikov Furlanije-Julijske krajine in Zveza slovenskih kulturnih društev, pa tudi več založnikov.