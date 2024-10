Tržaški Galeb letos obeležuje 70 let

Trst, 22. oktobra - Otroška književna revija Galeb iz Trsta letos obeležuje 70 let obstoja. Revija, ki velja za glasnika slovenske besede in ustvarjalnosti, je vse od leta 1954 namenjena osnovnošolcem od prvega do petega razreda v šolah s slovenskim učnim programom v Italiji. Osrednji dogodek obeleževanja obletnice bo 18. decembra v Kulturnem domu v Trstu.

Revija izhaja enkrat mesečno. Od septembra do junija tako izide deset številk.

"Branje za otroke je podvrženo največjim spremembam. Danes ima revija še kako velik pomen, da otroci ne pozabijo, da poleg ekrana obstaja še papirnata ploskev, ki je lahko zabavna in poučna," je ob jubileju revije povedal odgovorni urednik Galeba in predsednik Založništva tržaškega tiska Ace Mermolja. Ob tem je dodal, da je "ob spremembah, ki se dogajajo, pomembno, da se Galeb širi in da ga spoznajo tudi v Sloveniji".

Revijo Galeb izdaja Zadruga Novi Matajur - Čedad s pomočjo Založništva tržaškega tiska. Revijo sofinancira urad slovenske vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Učenci v slovenskih osnovnih in nižjih srednjih šol v Trstu in Gorici so revijo Galeb prvič dobili v roke v šolskem letu 1954/55. Prva urednica, ki so jo imenovali tudi Galebova mati, je bila učiteljica, novinarka in pisateljica Mara Samsa.

"Galeb je torej morska ptica, ki se v ponosnem letu dvigne z domačega obrežja, preleti širno morsko prostranstvo in se utrujena vrača nazaj. Za nas pa, ki smo ob morju doma in ki ga ljubimo, tako, kot ljubimo bore in Kras, je galeb tudi pravljična prispodoba te naše obrobne slovenske zemlje, ki je naša domovina," je zapisala v prvi številki Galeba.

Na njenem mestu so se v naslednjih desetletjih zvrstili še Milan Jereb, Ivan Grbec, Albin Bubnič, Lojze Abram, Majda Železnik in Alina Carli. Trenutno je urednica revije Maša Ogrizek, urednik za poezijo je Borut Gombač in likovni urednik Ivan Mitrevski.

V Galebu so svoj pečat pustili številni danes prepoznavni ilustratorji in literati, med njimi Robert Hlavaty, ki je tudi avtor prve naslovnice Galeba, Milko Bambič, Avgust Černigoj, Božo Kos, Klavdij Palčič, Miroslav Košuta, Neža Maurer, Marko Kravos, Tone Pavček in Lila Prap.

Osrednji dogodek obeleževanja 70. rojstnega dne bo 18. decembra v Kulturnem domu v Trstu. Za ta dan organizatorji (Založništvo tržaškega tiska, Zadruga Novi Matajur - Čedad, Slovensko stalno gledališče Trst, Slovenska kulturno-gospodarska zveza, Zadružna kraška banka in Krožek za promocijo mladinske književnosti in ustvarjalnosti Galeb) pripravljajo več gledaliških predstav, delavnic za otroke in Galebovo rajanje.