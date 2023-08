Felda na Digdaktiki: Zastavljajo se temelji za boljše, bolj inkluzivno in naprednejše izobraževanje

Ljubljana, 30. avgusta - V organizaciji zavoda za šolstvo in Arnesa poteka zaključna konferenca projekta Dvig digitalne kompetentnosti Digdaktika, ki se je udeležuje 1600 zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Navzoče je nagovoril šolski minister Darjo Felda, ki je izpostavil, da se danes zastavljajo temelji za boljše, bolj inkluzivno in naprednejše izobraževanje.