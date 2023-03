Na konferenci o novih digitalnih pristopih v šolstvu

Brdo pri Kranju, 25. marca - Strategije digitalne transformacije in krepitve digitalnih kompetenc v šolstvu ter transformacija izobraževalnega sistema so bile glavne teme mednarodne konference, ki je potekala danes na Brdu pri Kranju. Sodelovali predstavniki ministrstev, pedagogi, inovatorji, poznavalci digitalizacije izobraževanja in uredniki interaktivnih gradiv.