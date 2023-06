Prva usposabljanja v okviru projekta Digitrajni učitelj bodo septembra

Ljubljana, 16. junija - Na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje so predstavili projekt Digitrajni učitelj, katerega cilj je usposobiti najmanj 20.000 strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Projekt je del slovenskega načrta za okrevanje in odpornost in je vreden več kot 17 milijonov evrov. Prva usposabljanja bodo septembra.