Sedem šol za odličnost pri digitalnem poučevanju prejelo status evropske digitalne šole

Ljubljana, 24. marca - Sedem slovenskih osnovnih in srednjih šol je prejelo prestižni status evropske digitalne šole za njihove izjemne prispevke pri digitalnem poučevanju in učenju. Z nagrado želijo spodbujati digitalno učenje in opremiti učence z naprednimi digitalnimi veščinami, so sporočili z ministrstva za vzgojo in izobraževanje.