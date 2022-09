Na okrogli mizi so se zavzeli za smiselno rabo digitalne tehnologije v šolah

Ljubljana, 22. septembra - Empirični podatki, zbrani v zadnjih dveh letih obdobja covida, sporočajo, da bi za podporo kakovostnemu učenju in vzgojnemu delovanju potrebovali še ogromno podatkov in raziskav, so se strinjali sogovorniki okrogle mize, namenjene razpravi o posledicah obdobja covida. Pomembna se jim zdi digitalizacija oz. smiselna raba digitalne tehnologije.