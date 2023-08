Osrednja gosta Dnevov poezije in vina o razmerju med osebnim in poetičnim

Ptuj, 26. avgusta - Osrednja gosta letošnjih Dnevov poezije in vina Ilma Rakusa in Eugenijus Ališanka sta v pogovoru ob izdanih pesniških zbirkah v slovenščini spregovorila o tem, kako se osebne izkušnje vtiskujejo v njuno poezijo in v kolikšni meri je poezija lahko most med osebnim in univerzalnim.