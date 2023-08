Začenjajo se 27. Dnevi poezije in vina

Ptuj, 21. avgusta - Na Ptuju in v drugih krajih po Sloveniji ter čez mejo bo v tem tednu potekal 27. festival Dnevi poezije in vina. V programu prireditve, ki jo organizira založba Beletrina, bo gostovalo 18 pesnic in pesnikov iz desetih držav, ki se bodo do nedelje družili tudi z izbranimi vinarji. Odprto pismo Evropi je letos prispeval angleški pesnik David Harsent.