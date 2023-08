Na festivalu poezije in vina tudi izmenjava med slovenskimi in češkimi pesniki

Ptuj, 24. avgusta - Festival Dnevi poezije in vina je v svoj program uvrstil tudi izmenjavo med slovenskimi in češkimi pesniki. Izbrani pesniki so v treh dnevih medsebojno prevajali dela iz obeh jezikov ob spremljavi prevajalke Diane Pungeršič. Za zaključek so danes na Ptuju na okrogli mizi razmišljali o trenutnih trendih v obeh pesniških jezikih.