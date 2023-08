Eugenijus Ališanka, Ilma Rakusa in David Harsent osrednji gosti Dnevov poezije in vina

Ptuj, 17. avgusta - Na festivalu Dnevi poezije in vina, ki bo prihodnji teden potekal na Ptuju in še 16 drugih krajih, bosta častna gosta litovski pesnik Eugenijus Ališanka in švicarska pesnica Ilma Rakusa. Avtor letošnjega Odprtega pisma Evropi je Britanec David Harsent, slovenski avtor v fokusu je France Forstnerič.