Na Ptuju še uradni začetek Dnevov poezije in vina

Ptuj, 24. avgusta - Izbrani pesniki letošnjega festivala Dnevi poezije in vina se bodo po gostovanjih po različnih slovenskih krajih danes zbrali na Ptuju, kjer se bo festival uradno začel z branjem Odprtega pisma Evropi. Pismo, namenjeno v razmislek odločevalcem in prebivalcem, je prispeval britanski pesnik David Harsent in v njem izpostavil okoljsko problematiko.