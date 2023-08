David Harsent za STA: Obstaja veliko perečih težav, a okoljska je največja

pogovarjala se je Ksenija Brišar

Ljubljana, 22. avgusta - Britanski pesnik David Harsent je letošnji avtor Odprtega pisma Evropi, ki ga na festivalu Dnevi poezije in vina namenjajo v razmislek odločevalcem in prebivalcem. V svojem zapisu je izpostavil okoljsko problematiko. Kot je pojasnil za STA, se mu segrevanje planeta in izumiranje vrst zdita najbolj pereči vprašanji, aktualna je še vrsta drugih.