Dnevi poezije in vina: Poezija na odru, ob mizi ali v steklenici

piše Ksenija Brišar

Ptuj, 27. avgusta - Festival Dnevi poezije in vina je ljubiteljem lepe besede in dobre kapljice z območja Haloz vnovič ponudil raznolike možnosti za spoznavanje poezije in njihovih avtorjev iz različnih držav. Pesniška beseda je zvenela z odra, ob glasbi, v primeru poslovnih stikov je bila snov pogovora ob mizi, naključni mimoidoči so jo lahko opazili v steklenici.