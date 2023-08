V več prizadetih krajih po Sloveniji potrebno prekuhavanje vode

Ljubljana, 4. avgusta - Zaradi vremenske ujme in poplav zlasti komunalna podjetja z zahodnega in severnega dela države prebivalce pozivajo k prekuhavanju ali uporabi ustekleničene vode. Ukrepi trenutno veljajo za velik del Gorenjske, pa tudi na nekaterih območjih Severne Primorske, Koroške, Zgornje Savinjske doline in osrednje Slovenije.

Iz Komunale Kranj so k prekuhavanju vode zaradi kaljenja vodnih virov pozvali uporabnike v naseljih Nova vas, Preddvor, Zgornja Bela, Srednja Bela, Spodnja Bela, Hrib, Tupaliče, Breg ob Kokri, Kokra, Potoče, Olševek, Luže, Hotemaže, Visoko in Milje.

Prekuhavanje je potrebno za pitje, pripravo hrane in druga gospodinjska opravila, opozarjajo v Komunali Kranj in Vodovodni zadrugi Preddvor. Ob tem dodajajo, da do nadaljnjega ne bo preskrbe s pitno vodo, ali pa bo ta motena, tudi na območju v naseljih, ki se napajajo iz vodnih virov pod Krvavcem.

V jeseniškem komunalnem podjetju Jeko so o motnjah in nujnosti prekuhavanja vode obvestili občane, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Peričnik. Gre za območja mejnega platoja, Hrušice, Podkočne, Podmežakle in Jesenic, vključno s Cesto Toneta Tomšiča. Enako velja tudi za območje vodovodnega sistema Planina pod Golico, ki vključuje še območji Prihode in Žerjavec.

V Radovljici preventivni ukrep prekuhavanja pitne vode velja za vse uporabnike na širšem območju občine, pa tudi za večji del Begunj in Lancovega, v Tržiču pa za uporabnike sistemov Tržič mesto, Preska, Jelendol, Dolina, Paloviče in Ljubelj.

Blejsko komunalno podjetje je o zaznani višji motnosti pitne vode opozorilo prebivalce na območju Slamnikov, kranjskogorsko pa o enakih težavah na območju Srednjega Vrha.

Iz režijskega obrata občine Bohinj o ukrepih zaradi motnosti pozivajo porabnike pitne vode, ki se z njo oskrbujejo iz vodovodnih sistemov Bohinjska Bistrica, Voje, Nomenj, Nemški Rovt, Koprivnik, Gorjuše ter Bohinjska Češnjica.

Na škofjeloški komunali pa so uporabnike, ki so priključeni na javni loški vodovod, opozorili, da bo zaradi večje okvare na vodovodu motena oziroma prekinjena dobava pitne vode, zato so jih pozvali k racionalni porabi. Tako na sistemu Loški vodovod kot na sistemu Rovte Lenart Luša medtem še vedno ostaja ukrep obveznega prekuhavanje vode.

Ob tem so uporabnike iz občin Škofja Loka in Železniki še obvestili, da sta zaradi izrednih razmer zbirna centra Draga in Studeno do nadaljnjega zaprta, prav tako danes rednega odvoza odpadkov zaradi varnosti ne bodo izvajali.

Prekuhavanje vode je priporočljivo tudi v Železnikih, če je voda motna, pa jo je treba predhodno tudi prefiltrirati.

Na Severnem Primorskem k ukrepom zaradi obilnega deževja pozivajo prebivalce na Tolminskem in Bovškem, podobno pa velja za območje Idrije in Cerknega. Iz idrijske komunale so sporočili, da velja ukrep prekuhavanja vode iz vodooskrbnih sistemov Idrija, Spodnja Idrija, Črni Vrh in Vojsko, še vedno pa tudi iz sistemov Ledine in Mandžurija.

V postojnskem Kovodu so uporabnike obvestili, da je voda iz vodovodnega sistema Ilirska Bistrica motna v naselju Suhorje, zato jo je treba pred uporabo v prehrambne namene prekuhati.

Na širšem ljubljanskem območju je po podatkih podjetja VoKa Snaga oskrba s pitno vodo zaradi prekinitve dobave električne energije trenutno prekinjena na območju dela Rakovnika, v Sori, Dolu in Zgornji ter Spodnji Senici v občini Medvode. Prebivalcem priporočajo, da pred ponovno uporabo temeljito izperejo vodovodne napeljave. Oskrba z vodo je zaradi poškodb na vodovodnem omrežju motena tudi na območju Komende.

V zgornji savinjski dolini je po podatkih mozirske komunale največ težav na območjih občin Mozirje, Nazarje, Rečice ob Savinji, Ljubnega, Luč ter v delu občin Gornji Grad in Šmartnega ob Paki, kjer je zaradi izrednih vremenskih razmer do nadaljnjega nujno prekuhavanje pitne vode, enak ukrep pa svetujejo tudi uporabnikom zasebnih vodovodov.

Iz velenjskega Komunalnega podjetja so k ukrepom pozvali uporabnike vodovoda Bele Vode na območju delov naselij Bele Vode, Florjan in Lepa Njiva, za dojenčke in bolne osebe pa bolj priporočajo pitje ustekleničene vode.

Na Koroškem za zdaj k prekuhavanju vode pozivajo le občane Mislinje v naseljih Mislinjska Dobrava, Tomaška in Turiška.

Kot poudarjajo povsod, je vodo, če je ta motna, treba najprej prefiltrirati, nato pa tudi prekuhati z vsaj tri minute močnega vrenja. Vodo je nato treba hraniti v hladilniku, za pitje in pripravo hrane pa jo je mogoče uporabiti 24, izjemoma tudi 48 ur.