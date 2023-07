V DZ danes javna predstavitev mnenj o predlogu novele zakona o zaščiti živali

Ljubljana, 12. julija - V organizaciji odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v DZ javna predstavitev mnenj o predlogu novele zakona o zaščiti živali, ki med drugim predvideva ustanovitev specializirane inšpekcije za zaščito živali in prehodnih hlevov za odvzete živali. Predlog razdvaja javnost in poslance, kritični so predvsem veterinarji in kmetje.