SD s peticijo za opredelitev nepotrebnega trpinčenja živali kot kaznivega dejanja, pravosodno ministrstvo je temu naklonjeno

Ljubljana, 7. julija - Socialni demokrati so na svoji spletni strani začeli zbirati podpise za dopolnitev kazenskega zakonika na način, da bi nepotrebno trpinčenje in smrt živali bilo opredeljeno kot kaznivo dejanje. Tovrstni spremembi so naklonjeni tudi na pravosodnem ministrstvu, kjer so za STA napovedali, da bo vključena v jesenske spremembe kazenskega zakonika.