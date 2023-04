Koalicijski poslanci v DZ vložili predlog novele o zaščiti živali

Ljubljana, 13. aprila - Poslanci koalicijskih Gibanja Svoboda, SD in Levice s prvopodpisano Meiro Hot (SD) so danes v DZ vložili predlog novele zakona o zaščiti živali. Ta med drugim predvideva ustanovitev prehodnih hlevov za odvzete živali, ustanovitev specializirane inšpekcije za zaščito živali in vzpostavitev obveznega internega video nadzora v klavnicah.