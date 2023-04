Veterinarska stroka kritična do predloga novele o zaščiti živali

Ljubljana, 19. aprila - Predlog novele zakona o zaščiti živali, ki so ga v DZ vložili poslanci koalicije, ne odgovarja za aktualne razmere pri zaščiti živali in dileme pri izvajanju zakona, ni usklajen z veljavnim zakonom in drugimi akti ter pomeni nezaupnico in degradacijo veterinarske stroke, ocenjujejo na veterinarski fakulteti in veterinarski zbornici.