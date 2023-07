Koper, 4. julija - Policisti Policijske uprave (PU) Koper so v ponedeljek obravnavali moškega, ki je na Markovcu v smeri Semedele z mopedom vlekel mrtvega psa. Kršitelju, ki je bil alkoholiziran, so policisti izdali plačilni nalog po zakonu o zaščiti živali, napisali bodo tudi poročilo na upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, so sporočili s PU.