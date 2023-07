Tožilstvo odredilo strokovni nadzor nad delom tožilke v primeru krutega ravnanja s psom v Kopru

Koper, 10. julija - Na vrhovnem državnem tožilstvu so uvedli strokovni nadzor nad delom dežurne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru, ki je prejšnji teden usmerjala policijo pri obravnavi krutega ravnanja z mrtvim psom. Do ravnanja tožilke in policije so kritični tudi v več društvih za zaščito živali, kjer med drugim zahtevajo spremembo predmetne zakonodaje.