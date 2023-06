Na ustanovni seji strateškega sveta GZS za raziskave o nadaljnjem razvoju inovacijskega ekosistema

Ljubljana, 9. junija - Na današnji ustanovni seji strateškega sveta GZS za raziskave, razvoj in inovacije je bil za njegovega predsednika potrjen Peter Cvahte, sicer direktor strateškega razvoja v Impolu. Člani sveta so s predstavniki agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost (Aris) razpravljali o razvoju inovacijskega ekosistema.