Inovacijam v obalno-kraški in primorsko-notranjski regiji letos štiri zlata priznanja

Kozina, 13. junija - Primorska gospodarska zbornica in Regionalna gospodarska zbornica Postojna sta danes v Kozini podelili priznanja za najboljše inovacije v obalno-kraški in primorsko-notranjski regiji. V obalno-kraški regiji so z zlatim priznanjem nagradili eno inovacijo, v primorsko-notranjski pa tri. Podelili so tudi srebrna in bronasta priznanja.