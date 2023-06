Na posvetu o izzivih financiranja dolgožive družbe za celostno obravnavo področja

Ljubljana, 21. junija - Sodelujoči na današnjem strokovnem posvetu o izzivih financiranja dolgožive družbe, ki ga je pripravil Inštitut 1. maj, so se strinjali, da je treba to vprašanje obravnavati celostno, ne pa po posameznih delih. Prav tako menijo, da je potreben družbeni dogovor o tem, katere cilje naj bi zasledovali in na kakšen način.