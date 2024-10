Skoraj 100 deležnikov podalo pripombe na predlog novele zakona o zdravstveni dejavnosti

pripravil Domen Anderle

Ljubljana, 17. oktobra - Opolnoči se je iztekla enomesečna javna razprava o predlogu novele zakona o zdravstveni dejavnosti, katere cilj je razmejitev javnega in zasebnega zdravstva. Na ministrstvu za zdravje so za STA pojasnili, da so prejeli pripombe skoraj 100 deležnikov. Med raznolikimi pripombami je slišati tudi opozorila pred odpovedmi zdravnikov v javnih ustanovah.